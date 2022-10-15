Kastamonu Belediye, Zagreb'i devirmeyi bildi

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında Kastamonu Belediyespor, Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımını sahasında 26-23 mağlup etti.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 16-11 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Kastamonu Belediyespor bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını kazandı.
Öte yandan karşılaşmanın sonunda Bartın'daki maden ocağında hayatını kaybeden madenciler için saygı duruşunda bulunuldu.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 16-11 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Kastamonu Belediyespor bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını kazandı.
Öte yandan karşılaşmanın sonunda Bartın'daki maden ocağında hayatını kaybeden madenciler için saygı duruşunda bulunuldu.
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