Kastamonu Belediye yeni kalecisini buldu

Kastamonu Belediyespor, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i transfer etti. Göker ile ilgili resmi açıklama da yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Kastamonu Belediye yeni kalecisini buldu
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19 Temmuz 2022 16:08
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Yaren Berfe Göker ile gelecek sezon için sözleşme imzalandığı belirtildi.

KASTAMONU BELEDİYE BERFE GÖKER'İ TRANSFER ETTİ

Açıklamada, "Kulübümüz, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i renklerine bağladı. Göker'e hoş geldin diyor, şampiyon şehir Kastamonu formasıyla nice başarılara ortak olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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