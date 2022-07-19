Kastamonu Belediye yeni kalecisini buldu

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Yaren Berfe Göker ile gelecek sezon için sözleşme imzalandığı belirtildi.
KASTAMONU BELEDİYE BERFE GÖKER'İ TRANSFER ETTİ
Açıklamada, "Kulübümüz, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i renklerine bağladı. Göker'e hoş geldin diyor, şampiyon şehir Kastamonu formasıyla nice başarılara ortak olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
KASTAMONU BELEDİYE BERFE GÖKER'İ TRANSFER ETTİ
Açıklamada, "Kulübümüz, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i renklerine bağladı. Göker'e hoş geldin diyor, şampiyon şehir Kastamonu formasıyla nice başarılara ortak olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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