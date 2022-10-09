Kastamonu Belediye, Storhamar'a diş geçiremedi

EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Norveç ekibi Storhamar'a 31-29 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Kastamonu Belediye, Storhamar'a diş geçiremedi
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09 Ekim 2022 00:42
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında Norveç kulübü Storhamar Handball Elite'ye 31-29 yenildi.

Hamar kentindeki Boligpartner Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı, Kastamonu Belediyespor'un 13-12'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Kastamonu Belediyespor gruptaki 4. karşılaşmasını da kaybetti.

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