Kastamonu Belediye, Storhamar'a diş geçiremedi

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında Norveç kulübü Storhamar Handball Elite'ye 31-29 yenildi.
Hamar kentindeki Boligpartner Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı, Kastamonu Belediyespor'un 13-12'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Kastamonu Belediyespor gruptaki 4. karşılaşmasını da kaybetti.
Hamar kentindeki Boligpartner Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı, Kastamonu Belediyespor'un 13-12'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Kastamonu Belediyespor gruptaki 4. karşılaşmasını da kaybetti.
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