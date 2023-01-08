Kastamonu Belediye, Lokomotiva Zagreb ile berabere kaldı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 10. maçında Hırvat kulübü Lokomotiva Zagreb ile 26-26 berabere kaldı.
Başkent Zagreb'deki Sutinska Vrela Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Kastamonu Belediyespor'un 14-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
Grupta 1 galibiyet, 8 mağlubiyeti bulunan Kastamonu Belediyespor ve çıktığı 9 maçı da kaybeden Lokomotiva Zagreb, ilk beraberliklerini aldı.
Başkent Zagreb'deki Sutinska Vrela Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Kastamonu Belediyespor'un 14-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
Grupta 1 galibiyet, 8 mağlubiyeti bulunan Kastamonu Belediyespor ve çıktığı 9 maçı da kaybeden Lokomotiva Zagreb, ilk beraberliklerini aldı.
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