Kasper Schmeichel'ın yeni takımı belli oldu

OGC Nice'den ayrılan Kasper Schmeichel, Belçika takımlarından Anderlecht'e transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kasper Schmeichel'ın yeni takımı belli oldu
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05 Eylül 2023 22:31
OGC Nice'den ayrılan ve kendine takım bulamayan Kasper Schmeichel'ın yeni takımı belli oldu.

36 yaşındaki tecrübeli Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel, Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

OGC Nice ile toplamda 47 resmi maça çıkan Kasper Schmeichel bu karşılaşmalarda 47 gol yerken, 13 golde kalesini gole kapatmayı başardı.

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