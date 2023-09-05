OGC Nice'den ayrılan ve kendine takım bulamayan Kasper Schmeichel'ın yeni takımı belli oldu.
36 yaşındaki tecrübeli Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel, Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
OGC Nice ile toplamda 47 resmi maça çıkan Kasper Schmeichel bu karşılaşmalarda 47 gol yerken, 13 golde kalesini gole kapatmayı başardı.
36 yaşındaki tecrübeli Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel, Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
OGC Nice ile toplamda 47 resmi maça çıkan Kasper Schmeichel bu karşılaşmalarda 47 gol yerken, 13 golde kalesini gole kapatmayı başardı.