Kasper Hjulmand: ''Turu geçtiğimize mutlu olmalıyız''

Danimarka teknik direktörü Kasper Hjulmand, Sırbistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kasper Hjulmand: ''Turu geçtiğimize mutlu olmalıyız''
EURO 2024'te üst tura çıkan Danimarka'nın teknik direktörü Kasper Hjulmand, 0-0 biten Sırbistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kasper Hjulmand maçı değerlendirerek, "Zorlu ve duygusal bir mücadeleydi ve bunun böyle olacağını önceden biliyorduk. Bir gol atmak iyi olurdu, böylece bir tamponumuz olurdu ve yüreğimiz ağzımızdaydı.'' dedi. 

Mutlu olmaları gerektiğini söyleyen Hjulmand, ''Bence turu geçtiğimiz için mutlu olmalıyız. İlk hedefe ulaştık. Mutlu olmak zorundayız. Grup aşamasını geçtik, bu yüzden çok mutlu olalım. Danimarka futbolunu, farklı kulüplerde harika bir iş çıkaran binlerce gönüllüyü temsil ediyoruz. Biz herkesin takımıyız ve bu konuda mutlu olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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