Kasper Hjulmand: 'Danimarka'nın oynaması gerektiği gibi oynadık'

EURO 2024 C Grubu ikinci maçında İngiltere ile 1-1 berabere kalan Danimarka'da teknik direktör Kasper Hjulmand karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Danimarka'nın oynaması gerektiği şekilde oynadıklarını söyleyen Kasper Hjulmand şu ifadeleri kullandı:



"Sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğramadım, ama maçtan daha fazlasını çıkarabilirdik. Danimarka'nın oynaması gerektiği gibi oynadık. Biz buyuz. Biz tutkulu bir şekilde oynuyoruz. Kazanabileceğimizi düşündüğümüz iyi bir maç oynadık."



Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan ve maçın oyuncusu seçilen Pierre-Emile Höjbjerg ise şu açıklamaları yaptı:



"Taraftarlar oldukça iyiydi sanki evimizde oynuyor gibi hissettik. İngiltere'nin çok fazla iyi oyuncusu var, ikinci yarıda oyunu değiştirebilecek çok isimleri vardı. İngiltere'nin yıldızlarını takımca iyi durdurduk, çok iyi hazırlandık ve çok iyi organize olduk. Oynayan herkes doğru enerjiye sahipti. Bu takım olmanın ruhuydu."



