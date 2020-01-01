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Kasper Hjulmand: "Batarya boşalmak üzereydi"

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, yarı finale yükselmelerinin ardından konuştu.

Kasper Hjulmand: 'Batarya boşalmak üzereydi'
Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Çekya'yı 2-1 yenerek EURO 2020'de yarı finale çıktıkları maçın ardından konuştu.

Mutlu olduğunu belirten teknik adam, "Galibiyet sonrasında oyunculara ilk olarak, daha önce yenilgi aldığımız Wembley'i gösterdim. Geri döneceğimizi söyledim. Bakü'de kendi evimizde gibiydik, taraftarlara teşekkürler" dedi.

Çok iyi oynamadıklarını söyleyen Hjulmand, "Çok parlak bir maç değildi ancak savaştık, harika bir kalecilik gördük. Bataryalar boşalmak üzereydi ancak yarı finale yükselmek büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.

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