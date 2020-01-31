Kasımpaşa'ya Tunuslu stoper takviyesi

Kasımpaşa, Olympiakos'un 26 yaşındaki stoperi Yassine Meriah'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı

Haber; Sporx.com
Kasımpaşa'ya Tunuslu stoper takviyesi
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31 Ocak 2020 18:32
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Olympiakos'tan Tunuslu stoper Yassine Meriah'ı transfer ettiğini duyurdu

İşte Kasımpaşa'nın açıklaması;

"Yunanistan takımlarından Olimpiakos'un 26 yaşındaki oyuncusu Yassine Meriah, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."



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