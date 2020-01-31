Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Olympiakos'tan Tunuslu stoper Yassine Meriah'ı transfer ettiğini duyurdu
İşte Kasımpaşa'nın açıklaması;
"Yunanistan takımlarından Olimpiakos'un 26 yaşındaki oyuncusu Yassine Meriah, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İşte Kasımpaşa'nın açıklaması;
"Yunanistan takımlarından Olimpiakos'un 26 yaşındaki oyuncusu Yassine Meriah, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın