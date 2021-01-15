Kasımpaşa'nın yeni transferi Danny Drinkwater İstanbul'da!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın Chelsea'den kiralamak için anlaşmaya vardığı İngiliz futbolcu Danny Drinkwater, İstanbul'a geldi.



Sağlık kontrolünden geçecek olan 30 yaşındaki ünlü orta saha, yapılacak son görüşmelerin ardından Kasımpaşa ile sözleşme imzalayacak.



Kasımpaşa, Drinkwater'ı Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşmaya varmıştı.



Leicester City'nin tarihi şampiyonluğunda kadroda bulunan isimlerden olan Drinkwater, 2017 yılında 38 milyon Euroya Chelsea'ye transfer olmuştu.



