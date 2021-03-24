Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlüğe Şenol Can'ı getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu
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24 Mart 2021 18:16
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Şenol Can ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.

Süper Lig'de 31. haftayı 15. sırada kapatan Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılmıştı. Fatih Karagümrük'ü geçen sezon Süper Lig'e çıkaran Şenol Can'ın ise kırmızı-siyahlı ekipteki görevi 15 Mart'ta sona ermişti.



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