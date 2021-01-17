Kasımpaşa'nın konuğu Erzurumspor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında 18 Ocak Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'nın konuğu Erzurumspor
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17 Ocak 2021 15:42
Kasımpaşa, Süper Lig'de 19. hafta maçında 18 Ocak Pazartesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Ligde yaptığı 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 22 puan topladı. Son sırada bulunan Erzurumspor ise 18 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 11 yenilgi yaşadı ve 13 puan topladı.



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