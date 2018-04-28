Spor Toto Süper Lig'de 31. haftada Kasımpaşa ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçın ikinci yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.Maçın 74. dakikasında topla birlikte cezasına giren Giuliano, oyun alanını terk etmeden ortasını yapmak istedi. Giuliano'nun içeri çıkardığı topta Mathieu Valbuena vurfu ve golünü attı.Topun ağlara gitmesinin ardından orta hakem Cüneyt Çakır santrayı gösterdi. Kasımpaşalı oyuncular ise yan hakem Tarık Ongun ve orta hakem Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulundu. Ancak Cüneyt Çakır'ın kararı değişmedi. İtirazları nedeniyle kaleci Eray Birniçan sarı kart gördü.