PAVELKA: "SLAVIA'DAN TEKLİF BEKLEDİ"

''TREZEGUET TEKLİF BEKLEDİ''

Yaz döneminde adı sık sık'la anılan'nın golcü ismikonusunda İtalyan basınından bir iddia geldi.Parma'nın da yıldız futbolcuyla ilgilendiği ve ocak ayında Galatasaray'la büyük bir savaş vereceği yazıldı.İtalyan basını, Parma ve Galatasaray'ın Trezeguet için transfer yarışına girdiğini iddia etti.Kasımpaşa'nın Çek futbolcusu David Pavelka, Trezeguet'in yaz aylarında Slavia Prag'dan da teklif aldığını söyledi.Yaz transfer döneminin popüler ismi Trezeguet hakkında konuşan Çek futbolcu, ''Slavia Prag, transfer döneminde Trezeguet ile çok ilgilendi. Birçok takımın ilgisi vardı. Trezeguet, yazın en iyi teklifi bekledi. Beklediği teklifler gelmeyince de takımda kalmaya karar verdi. Tabii bizim için daha iyi oldu. Antrenmanlarda sürekli telefon görüşmesi halindeydi. İnternette sürekli haberleri çıkıyordu. Slavia'nın ilgisi vardı evet ama Slavia, onun için yeteri kadar iyi bir takım değildi.'' diye konuştu.Mısırlı futbolcu Trezeguet ile Galatasaray, uzun süre ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.