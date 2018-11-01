Kasımpaşalı Mbaye Diagne'den transfer yanıtı!

Kasımpaşa bu sezon Süper Lig'de ilk 11 hafta sonrasında 2. sıraya yerleşirken kuşkusuz en büyük katkıyı da golleri ileverdi. Geçen sezon 17 maçta Kasımpaşa forması giyen ve 12 gol atan Senegalli oyuncu 2018-19 sezonu ile birlikte gollerine de ara vermeden devam ediyor. Şimdiden 11 gole ulaşan ve gol krallığı sıralamasında rakipsiz kalan Diagne, soruları yanıtladı.Attığı gollerde takım arkadaşlarının katkısını öne çıkaran ve tüm takıma teşekkür eden Senegalli yıldız, hedeflerini, planlarını ve Süper Lig'deki ikinci sezonunu şöyle anlattı:"Gol atmak benim işimin bir parçası ve gol atmayı da biliyorum ama bu tamamen takımın desteği ile alakalı olan bir durum. Takım gol atabilmem için oluşturabilecek bütün pozisyonları oluşturduğu için bana yardımcı oluyor.Takım arkadaşlarım sayesinde maçlarda çok fazla pozisyona giriyorum ve gol atma şansım oluyor. Attığım gollerde oldukça fark yaratabiliyorum. Takım adına da fark yaratabiliyorum gösterdiğim kaliteyle. Bu anlamda çok mutluyum, hem kendi adıma hem de takım adına. İnşallah bu şekilde devam eder.Sezon öncesinde 20 golden daha fazlasını atmak gibi bir hedef koymuştum. Şu anda gidişata göre bunu gerçekleştirip hatta daha da iyisini yapabilecek gibi gözüküyorum. Ligde gol krallığı yarışını kazanmak 1. olmak istiyorum. Ama bunların hepsi uzun bir süreç ve çalışmakla alakalı. Kendime koyduğum hedefler bu, umarım gerçekleşir.İnsanın aklına gol denilince adımın gelmesi normal çünkü ben gol atmasam da artık gol atabileceğimi gösterdim ve insanlar benim gol atabileceğimi biliyor.Rakipler artık maçtan önce benim gol atmam üzerine hazırlık yapıyor. Bu benim için bir meydan okuma oluşturuyor beni daha da hırslandırıyor.""Takım olarak hedefimiz ligi bitirebileceğimiz en yüksek noktada bitirmek. Lig çok uzun bir süreç, uzun bir maraton. Biz daha bunun başındayız ve iyi işler yapıyoruz. Bunu devam ettirerek lig sonunda Avrupa kupalarını katılmak, UEFA'ya katılmak ya da belki de daha yükseği için oynamak istiyoruz.Ligin durumuna göre hedefimiz de değişebilir. Hedeflerimizden birisi bu ligi iyi bir şekilde bitirmek ve yapabileceğimiz en yüksek pozisyonda bitirmek.""Bu sene için Kasımpaşa ile sezonu tamamlamak istiyorum. Gelecek senelerle alakalı ne olacağını bilmek, Türkiye'de başka bir takıma gitmek ya da İngiltere, Fransa ya da başka bir ülkede takımlara gitmek için konuşmak erken ve zor.Çünkü futbol değişkeni oldukça fazla olan bir spor. O yüzden kariyerimde ilerlemek istiyorum ve bu şekilde de devam edersem de birçok takımın ilgisi olacağını da biliyorum. Bu da çok normal çünkü gol atan bir forvet oyuncusu, transfer marketinde her zaman ilgi çekecektir.Ben de böyle devam edersem ilgisini çekeceğim takımlar olduğunu biliyorum ama bunlardan hangisine giderim nasıl yol çizerim bununla alakalı bir şey söylemek mümkün değil. Sadece tek istediğim kariyerimin bu dönemini iyi geçirip kariyerimde iyi ilerlemeye devam etmek.""Akhisar maçında gol sonrası bir hareket yaptım ve teknik direktörümüz Mustafa Denizli, yapmamamı söyledi. O jest nedeniyle kart görebileceğim konusunda beni uyardı. Ben de tamam dedim. O hareketi yapmamın sebebi attığım bir önceki golün Var yüzünden iptal edilmesiydi.""Kasımpaşa'da olduğum için mutluyum çünkü bu fırsatı veren Kasımpaşa. Bana bu fırsatı vermeselerdi ben de burada bu kadar gol atıp kendimi gösteremezdim. Fırsatı kullanarak kendimi gösterme şansı buldum ve tabii ki futbolcuların kariyerinde hep bir sonraki adımı atmak önemlidir.""Türkiye ligi oldukça iyi ve sert bir lig, bir çok iyi oyuncu var. Hücum oyuncularına baktığımızda oldukça iyi 6-7 var. Hem kendi takımlarının iyi oyuncuları hem de milli takımlarda görev yapıyorlar. Bu da onların kaliteli olduğunu gösteriyor.Aynı zamanda benim Senegal Milli Takımı'nda olan arkadaşlarım da var. Onlara karşı oynamak da benim için güzel bir durum. Aynı zamanda benim için bir hırsta yaratıyor, onlara karşı oynayabilmek. Bu yüzden Türkiye Ligi'ni çok seviyorum. Burada oynanan oyunun, burada oynayan oyuncuların kalitesini seviyorum.""Gol kelimesi aslında benim bütün futbol kariyerim boyunca yaptığım bir işi ifade ediyor bana. Çocukluğumdan beri futbola başladığımdan beri şükürler olsun her seferinde gol atmayı başarabildim.Buraya gelmeden önce de gol atıyordum buraya geldikten sonra da iyi bir performans gösterdim ve gol atmaya devam ediyorum. Kasımpaşa'ya geldikten sonra 5-6 aylık bir süreçte birçok gol attım ondan sonra sezon başları ve şu anda da gol atmaya devam ediyorum. Bu oldukça güzel bir durum."