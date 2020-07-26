Kasımpaşalı futbolcular, Başakşehir'i alkışladı!

Kasımpaşalı futbolcular, seremoni öncesinde şampiyon Başakşehir'i alkışlarla karşıladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Kasımpaşalı futbolcular, Başakşehir'i alkışladı!
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26 Temmuz 2020 17:05
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa ile Başakşehir, Recep Tayyip Erdoğan Stadtyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele henüz başlamadan seremoni öncesinde Kasımpaşalı futbolcular, şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'i alkış ve çiçeklerle karşıladı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek verdi.





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