Kasımpaşa'dan Trezeguet için indirim yok!

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transfer gündemindekiiçin konuşan Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, "Serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro'yu ödeyen Trezeguet'yi alır. Aksi halde transferin gerçekleşmesi mümkün değil" dedi.Öksüz, ayrıca "5 milyon Euro'luk bonservis ücretinde indirim yapmayacağız. Takas da düşünmüyoruz" diyerek Galatasaray'a net bir mesaj yollladı.Kasımpaşa ile Trezeguet'nin bonservisi konusunda anlaşma sağlayamayan Galatasaray, Mısırlı futbolcuyu ise ikna etti.Trezeguet ise Galatasaray ve Kasımpaşa'nın anlaşmasını bekliyor.