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Kasımpaşa'dan Trezeguet için indirim yok!

Galatasaray'ın istediği Trezeguet için Kasımpaşa Başkan Vekili Öksüz, "5 milyon euroyu getiren alır" dedi.

Kaynak: Takvim
Kasımpaşa'dan Trezeguet için indirim yok!
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15 Temmuz 2018 06:18
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Trezeguet için konuşan Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, "Serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro'yu ödeyen Trezeguet'yi alır. Aksi halde transferin gerçekleşmesi mümkün değil" dedi.

TAKASA RET

Öksüz, ayrıca "5 milyon Euro'luk bonservis ücretinde indirim yapmayacağız. Takas da düşünmüyoruz" diyerek Galatasaray'a net bir mesaj yollladı.

MISIRLI CİMBOM'A 'EVET' DEDİ

Kasımpaşa ile Trezeguet'nin bonservisi konusunda anlaşma sağlayamayan Galatasaray, Mısırlı futbolcuyu ise ikna etti.

Trezeguet ise Galatasaray ve Kasımpaşa'nın anlaşmasını bekliyor.



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