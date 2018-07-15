Kasımpaşa'dan Trezeguet için indirim yok!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Trezeguet için konuşan Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, "Serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro'yu ödeyen Trezeguet'yi alır. Aksi halde transferin gerçekleşmesi mümkün değil" dedi.
TAKASA RET
Öksüz, ayrıca "5 milyon Euro'luk bonservis ücretinde indirim yapmayacağız. Takas da düşünmüyoruz" diyerek Galatasaray'a net bir mesaj yollladı.
MISIRLI CİMBOM'A 'EVET' DEDİ
Kasımpaşa ile Trezeguet'nin bonservisi konusunda anlaşma sağlayamayan Galatasaray, Mısırlı futbolcuyu ise ikna etti.
Trezeguet ise Galatasaray ve Kasımpaşa'nın anlaşmasını bekliyor.
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TAKASA RET
Öksüz, ayrıca "5 milyon Euro'luk bonservis ücretinde indirim yapmayacağız. Takas da düşünmüyoruz" diyerek Galatasaray'a net bir mesaj yollladı.
MISIRLI CİMBOM'A 'EVET' DEDİ
Kasımpaşa ile Trezeguet'nin bonservisi konusunda anlaşma sağlayamayan Galatasaray, Mısırlı futbolcuyu ise ikna etti.
Trezeguet ise Galatasaray ve Kasımpaşa'nın anlaşmasını bekliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın