Süper Lig'in 32. haftasında, sahasında'yı konuk etti. Tam 7 golün atıldığı maçta Kasımpaşa, Trabzonspor'u deplasmandamağlup etti.Gol düellosuna sahne olan maçta Kasımpaşa'ya farklı galibiyeti getiren golleri 11 ve 74. dakikalarda Mbaye Diagne, 22 ve 59. dakikalarda Trezeguet ve 45. dakikada Mensah kaydetti. Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, attığı 2 gol ve yaptığı 3 asist ile maçın yıldızı oldu.Avrupa Ligi yolunda büyük bir darbe alan Trabzonspor'da ise golleri 17 ve 48. dakikalarda Filip Novak attı.Maçı 9 kişi tamamlayan Trabzonspor'da 80. dakikada Okay Yokuşlu ve 87. dakikada Tomas Hubocan direkt kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından Trabzonspor, 49 puanla 5. sırada kaldı. Kasımpaşa ise 43 puanla 9. sırada yer aldı.Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor deplasmanında ilk yarıyı 3-1 önde kapadı.11. dakikada gelişen ilk etkili atakta Kasımpaşa, golü buldu. Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Hubocan'ın önünde iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-117. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Burak Yılmaz'ın pasında ceza alanı sol tarafında topla buluşan Novak, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ramazan Köse'nin kapattığı köşeden filelere yolladı: 1-120. dakikada ceza alanına doğru ilerleyen Pavelka'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin hemen yanından auta çıktı.22. dakika konuk ekip tekrar öne geçti. Mensah'ın ceza alanı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, baraja çarparak filelere doğru giden meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır güçlükle çeldi. Ancak ceza alanı içinde Trezeguet, önünde bulduğu topu uygun durumda filelere gönderdi: 1-231. dakikada Novak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Burak Yılmaz'ın iki oyuncunun arasından kafa vuruşunda, kaleci Ramazan Köse sol üst köşesine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.33. dakikada Kucka'nın pasında, ceza alanı içi sağ tarafında topla buluşan Olcay Şahan'ın rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üsten auta gitti.41. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, yakın mesafede Burak Yılmaz'ın yere çarptırarak yaptığı kafa şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.45+1. dakikada sağ taraftan ceza alanı son çizgisine giren Trezeguet'in çıkardığı meşin yuvarlağı Mensah yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 1-3Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 3-1 önde tamamladı.Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 5-2 yendi.48. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yükselen Kucka ile Veysel Sarı'dan seken top Novak'ın önüne düştü. Altıpas içinde bu futbolcunun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-353. dakikada Trezeguet'in pasında ceza alanı sağ çaprazında kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan İlhan Depe'nin şutunda, Uğurcan topu kornere çelerek büyük bir tehlikeyi önledi.59. dakikada Kasımpaşa, tekrar farkı 2'ye çıkardı. İlhan Depe'nin pasında ceza alanı sol tarafında çizgi önünde Trezeguet, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ üst köşesinden filelerle buluşturdu: 2-474. dakikada Kasımpaşa'nın 5. golü geldi. Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Diagne, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-575. dakikada Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruşta, top direğin üzerinden dışarı çıktı. Bu pozisyonda hakem aut kararı verdi ancak kaleci Ramazan topun kendisinden çıktığını belirtmesi üzerine korner atışı yapıldı.77. dakikada Trabzonspor'da karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösteren Okay Yokuşlu ile 87. dakikada Hubocan, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.Kasımpaşa, maçtan 5-2 galip ayrıldı.Medical ParkÜmit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu,Uğurcan Çakır, Pereira, Okay Yokuşlu, Hubocan, Novak, Kucka, Onazi (Dk. 79 Rodallega), Sosa (Dk. 65 N'Doye), Olcay Şahan (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı, Burak YılmazRamazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan Depe (Dk. 81 Murillo), Mensah (Dk. 78 Ahmet Ildız), Trezeguet (Dk. 89 Eduok), DiagneDk. 11 ve 74 Diagne, Dk. 22 ve 59 Trezeguet, Dk. 45+1 Mensah (Kasımpaşa) Dk. 17 ve 48 Novak (Trabzonspor)Dk. 77 Okay Yokuşlu, Dk. 87 Hubocan (Trabzonspor)Dk. 37 Trezeguet, Dk. 71 Ramazan Köse (Kasımpaşa) Dk. 60 Sosa, Dk. 68 Onazi, Dk. 75 Kucka, Dk. 76 Burak Yılmaz (Trabzonspor)