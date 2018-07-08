  •  
    Fenerbahçe devreye girdi! Tek rakibi Lazio...
  •  
    De Jong'un yeni takımı! Sneijder'e rakip oluyor
  •  
    Sporting, rakamı indirdi! Bas Dost'un bonservisi
  •  
    Beşiktaş'ı mutlu eden üçlü! Fiyatları patladı...
  •  
    Maçta güldüren diyalog; "Oğlum ya salak mısın?"

Kasımpaşa'dan sürpriz transfer atağı!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşaspor, PEC Zwolle forması giyen Younes Namli ile ilgileniyor.

Kasımpaşa'dan sürpriz transfer atağı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2018 21:54
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, PEC Zwolle forması giyen Younes Namlı konusunda oldukça ciddi.

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya transferi gündeme gelen ancak kulübünün istediği yüksek bonservis rakamı nedeniyle transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki oyuncu için mavi-beyazlılar girişimlerde bulundu.

Futbol kariyerine ülkesi Danimarka'da başlayan Younes Namli, 2015'te Heerenveen'e, 2017'de ise Zwolle'ye transfer olmuştu.

24 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmada forma giyerken 7 gol 7 asistlik performans göstererek dikkatleri üzerine çekmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için