Kasımpaşa'dan sürpriz transfer atağı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, PEC Zwolle forması giyen Younes Namlı konusunda oldukça ciddi.
Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya transferi gündeme gelen ancak kulübünün istediği yüksek bonservis rakamı nedeniyle transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki oyuncu için mavi-beyazlılar girişimlerde bulundu.
Futbol kariyerine ülkesi Danimarka'da başlayan Younes Namli, 2015'te Heerenveen'e, 2017'de ise Zwolle'ye transfer olmuştu.
24 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmada forma giyerken 7 gol 7 asistlik performans göstererek dikkatleri üzerine çekmişti.
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Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya transferi gündeme gelen ancak kulübünün istediği yüksek bonservis rakamı nedeniyle transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki oyuncu için mavi-beyazlılar girişimlerde bulundu.
Futbol kariyerine ülkesi Danimarka'da başlayan Younes Namli, 2015'te Heerenveen'e, 2017'de ise Zwolle'ye transfer olmuştu.
24 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmada forma giyerken 7 gol 7 asistlik performans göstererek dikkatleri üzerine çekmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın