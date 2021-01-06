Kasımpaşa'dan orta sahaya yıldız: Drinkwater

Ocak ayında Chelsea'den ayrılma kararı alan Danny Drinkwater konusunda flaş bir gelişme yaşandı
beIN SPORTS'un haberine göre; Kasımpaşa, İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Drinkwater, sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek
Drinkwater, Chelsea kariyerinde 23 maçta 1 gol kaydetti. 2017'de Leicester City'den 38 milyon euro bedelle transfer edilmişti
beIN SPORTS'un haberine göre; Kasımpaşa, İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Drinkwater, sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek
Drinkwater, Chelsea kariyerinde 23 maçta 1 gol kaydetti. 2017'de Leicester City'den 38 milyon euro bedelle transfer edilmişti