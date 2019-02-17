Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfr ettiği Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında eski takımına rakip oldu. Maç öncesinde Mbaye Diagne protesto edildi.Sarı-kırmızılı takımın yeni golcüsü Mbaye Diagne, Galatasaray taraftarının kendisini çağırması üzerine tribüne doğru hareketlendi. Kasımpaşalı taraftarlar, Galatasaray tribününe yönelen Diagne'yi hem ıslıkladı hem de yuhaladı.Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Kasımpaşa taraftarının tepkisine rağmen sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu tribüne doğru gitti ve daha sonra ısınmaya devam etti.