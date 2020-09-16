Kasımpaşa'dan Koita'ya Beşiktaş ayarı

Kasımpaşa'nın Gineli golcüsü Fode Koita, Kara Kartal'ın transfer listesinde alternatif isimler arasında yer almayı sürdürüyor. 29 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı. İlk etapta sakatlık sebebiyle mücadelenin 20 kişilik ekibinden çıkarıldığı düşünen Koita'nın, herhangi bir sağlık probleminin olmadığı ortaya çıktı

Haber; Fanatik
Kasımpaşa'dan Koita'ya Beşiktaş ayarı
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16 Eylül 2020 11:31
Kasımpaşa'nın Gineli golcüsü Fode Koita, Kara Kartal'ın transfer listesinde alternatif isimler arasında yer almayı sürdürüyor.

Siyah-Beyazlılar'ın ilgisine olumlu yanıt veren ancak Kasımpaşa'yla 1 yıl daha kontratının bulunması sebebiyle kulüplerin anlaşmasını bekleyip takımıyla çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçının kadrosunda yer almamıştı.

İlk etapta sakatlık sebebiyle mücadelenin 20 kişilik ekibinden çıkarıldığı düşünen Koita'nın, herhangi bir sağlık probleminin olmadığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, etik dışı bir harekette bulunmamasına rağmen sadece Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yanıt verdiği için Kayseri mücadelesinin kadrosuna alınmadığı belirtildi.



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