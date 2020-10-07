Kasımpaşa'dan Koita - Beşiktaş itirafı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, takımın golcülerinden Fode Koita konusunda Beşiktaş'ın büyük isteği olmasına rağmen transfer izin vermediklerini söyledi.



Altıparmak, bu sezon hedefleri olan bir takım olduklarını belirterek Koita'ya ihtiyaçları olduğunu belirtti ve Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediklerini söyledi.



Deneyimli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:



"BİZİM ONA İHTİYACIMIZ VAR"



"Fode Koita sakatlığı olduğu için maç kadrosuna giremiyordu. Çok iyi futbolcu, büyük takımların da istemesi normal. Hedefimiz var, Avrupa kupalarına kalmak istiyoruz. Bizim ona ihtiyacımız var, vermek istemedik"



"BEŞİKTAŞ ÇOK İSTEDİ"



"Beşiktaş istedi, çok istediler. Biz vermeyeceğimizi söylemiştik. Sakat olduğu için idmanlara çıkamadı, transferle ilgili bir gerginlik durumu yok. Çünkü 1 yıllık kontratı zaten var bizde. Uzatmayı tabii ki istiyoruz. Beşiktaş ile anlaştı ve Beşiktaş tesislerinde diye yazdılar. Böyle bir şey hiç olmadı."



