Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında zirve yarışı verecek olan Kasımpaşa'nın, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı eski oyuncusu Eren Derdiyok'un transfer için harekete geçtiği ortaya çıktı.Lacivert-Beyazlılar'ın Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin onayı sonrası Eren'in menajeriyle görüştüğü öğrenildi.G.Saray'dan 1.5 milyon euro alacağı olan gurbetçi oyuncu, bonservisininin bedelsiz olarak verilmesini talep etmişti.Eren Derdiyok, bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maçta forma giymiş ve 10 kez gol sevinci yaşamıştı.