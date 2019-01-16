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Kasımpaşa'dan Derdiyok'a teklif

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında başarılı bir performans gösteren Kasımpaşa'da transfer için gündeme eski futbolcusu Eren Derdiyok geldi.

Kaynak: Star
Kasımpaşa'dan Derdiyok'a teklif
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16 Ocak 2019 11:36
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında zirve yarışı verecek olan Kasımpaşa'nın, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı eski oyuncusu Eren Derdiyok'un transfer için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Lacivert-Beyazlılar'ın Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin onayı sonrası Eren'in menajeriyle görüştüğü öğrenildi.

G.Saray'dan 1.5 milyon euro alacağı olan gurbetçi oyuncu, bonservisininin bedelsiz olarak verilmesini talep etmişti.

Eren Derdiyok, bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maçta forma giymiş ve 10 kez gol sevinci yaşamıştı.

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