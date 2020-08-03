Kasımpaşa'dan Bernard Mensah atağı!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun sona ermesinin ardından takımla transfer çalışmalarına hız verdi.



Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın uzun süre anlaşmak için yoğun mesai harcadığı Kayserisporlu Mensah, elden kaçıyor. Ganalı oyuncu için Kasımpaşa'nın devreye girdiği ifade ediliyor.



A Spor'da yer alan habere göre, lacivert-beyazlı kulübün yönetimi, Ganalı oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtiliyor.



26 yaşındaki deneyimli orta saha, Kayserispor formasıyla bu sezon çıktığı 26 maçta 5 gol 8 asistlik katkı sağladı.



Öte yandan Mensah, 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti.



