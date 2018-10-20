'in 9. haftasında, taraftarı önünde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten maçı Kasımpaşa ikinci yarıda attığı gollerle 5-0 kazanmayı başardı.Kasımpaşa'ya rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Trezeguet, 58. dakikada Tarkan Serbest, 67. dakikada ve 70. dakikada Mbaye Diagne, 78. dakikada Samuel Eduok kaydetti.Bu sonucun ardından Mustafa Denizli yönetiminde 2'de 2 yapan Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de puanını 18'e çıkarmayı başardı.Akhisarspor ise Süper Lig'de 5 puanda kaldı.Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa deplasmanda BB. Erzurumspor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise gelecek hafta sahasında Göztepe'yi konuk edecek.7. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sissoko'nun kendi yarı sahasında topu kaptırmasının ardından gelişen ani atakta Diagne, sol kanatta meşin yuvarlakla ilerledikten sonra pasını savunmanın arkasına sarkan Trezeguet'nin koşu yoluna gönderdi. Mısırlı oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Fatih Öztürk, soluna gelen topa müdahale ederek gole izin vermedi. Fatih'ten dönen meşin yuvarlağı Akhisarspor savunması uzaklaştırdı.9. dakikada Josue'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı şık bir kurtarışla kornere çeldi.18. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Miguel Lopes'in ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, sağ direğin yanından dışarı çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.57. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eduok'un ceza sahası içi sağ çaprazdan pasında Diagne, sırtı dönük bir şekilde altıpasın önünde meşin yuvarlağı kontrol etti. Ardından Diagne'nin dokunamadığı topu önünde bulan Trezeguet'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.58. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Tarkan Serbest'in ceza sahası dışından çektiği şutta savunmaya çarpan meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ü de yanıltarak ağlara gitti: 2-0.67. dakikada Trezeguet'nin sağ kanattan çıkardığı pasında Diagne'nin ceza yayı içinde bekletmeden yerden çektiği şutta top, filelerle buluştu: 3-0.70. dakikada Akhisarspor savunmasının hatalı pasıyla topu önünde bulan Diagne'nin penaltı noktası üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ün solundan ağlara gitti: 4-0.78. dakikada Ramazan Köse'nin kullandığı kale vuruşunda Lopes'in ceza yayı önünde kafayla kaleci Fatih Öztürk'e verdiği geri pasta araya giren Eduok, kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0.87. dakikada Popov'un ortasında Lopes'in hatalı müdahalesiyle meşin yuvarlak Diagne'nin önünde düştü. Senegalli oyuncunun ceza sahası içinde sert şutunda top üstten auta çıktı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanSuat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Mustafa SönmezRamazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan Serbest, Eduok (Dk. 84 İlhan Depe), Pavelka (Dk. 76 Koita), Trezeguet (Dk. 89 Hakan Demir), DiagneFatih Öztürk, Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş (Dk. 64 Regattin), Sissoko, Aykut Çeviker, Barbosa (Dk. 68 Onur Ayık), Josue (Dk. 82 Larsson), Güray Vural, SeleznovDk. 57 Trezeguet, Dk. 58 Tarkan Serbest, Dk. 67 ve 70 Diagne, Dk. 78 Eduok (Kasımpaşa)Dk. 23 Mustafa Yumlu, Dk. 83 Güray Vural, Dk. 85 Regattin (Akhisarspor), Dk. 45+1 Diagne (Kasımpaşa)