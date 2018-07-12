  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Terim'den 18'lik isim için özel talep; "Alalım"
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer

Kasımpaşa'dan 19'luk transfer

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kadrosunu Bucaspor'dan Uğurcan Yazğılı ile güçlendirdi.

Kaynak: AA
Kasımpaşa'dan 19'luk transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2018 13:37
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kadrosunu Bucaspor'dan Uğurcan Yazğılı ile güçlendirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bucaspor forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Uğurcan Yazğılı, Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Genç oyuncu, geride kalan sezon Bucaspor formasıyla TFF 2. Lig'de 31, Türkiye Kupası'nda ise 5 maça çıkıp, 1 gol atmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için