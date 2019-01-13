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Kasımpaşa'da yeni 10 numara: Haris Hajradinovic

Kasımpaşa, Diagne ve Trezeguet'ye yapılan teklifleri reddederken, ofansif orta saha için Haris Hajradinovic ile el sıkıştı.

Kasımpaşa'da yeni 10 numara: Haris Hajradinovic
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13 Ocak 2019 12:57
Diagne ve Trezeguet'ye gelen teklifleri reddeden Kasımpaşa, devre arasında kadrosunu daha da güçlendiriyor. Uzun süredir 10 numara nitelikleri taşıyan ofansif bir oyuncu arayan Lacivert-Beyazlılar, 24 yaşındaki Haris Hajradinovic ile anlaştı.

Kasımpaşa, Avrupa'da pek çok kulübün radarında olan Haris için Hırvat kulübü NK Osijek'e tam 2.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Haris, bu sezon ligde çıktığı 17 maçta 7 gol, 4 asistle oynadı.

Öte yandan Kasımpaşa, Gökhan Töre ile görüşmeleri de sürdürüyor.

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