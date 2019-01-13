Diagne ve Trezeguet'ye gelen teklifleri reddeden Kasımpaşa, devre arasında kadrosunu daha da güçlendiriyor. Uzun süredir 10 numara nitelikleri taşıyan ofansif bir oyuncu arayan Lacivert-Beyazlılar, 24 yaşındaki Haris Hajradinovic ile anlaştı.Kasımpaşa, Avrupa'da pek çok kulübün radarında olan Haris için Hırvat kulübü NK Osijek'e tam 2.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.Haris, bu sezon ligde çıktığı 17 maçta 7 gol, 4 asistle oynadı.Öte yandan Kasımpaşa, Gökhan Töre ile görüşmeleri de sürdürüyor.