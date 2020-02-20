Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa, sportif direktör Emre Zengilli'nin görevine son verildiğini açıkladı.

Haber; AA
Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı
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20 Şubat 2020 17:19
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sportif direktör Emre Zengilli ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, sportif direktör Sayın Emre Zengilli ile yollarını ayırma kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Emre Zengilli'ye hizmetleri için teşekkür edildi.

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