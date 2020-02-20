Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sportif direktör Emre Zengilli ile yollarını ayırdı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, sportif direktör Sayın Emre Zengilli ile yollarını ayırma kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Emre Zengilli'ye hizmetleri için teşekkür edildi.
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, sportif direktör Sayın Emre Zengilli ile yollarını ayırma kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Emre Zengilli'ye hizmetleri için teşekkür edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın