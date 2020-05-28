Kasımpaşa'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da oyunculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıkladı.

Haber; AA
Kasımpaşa'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
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28 Mayıs 2020 22:46
Kasımpaşa Futbol Takımı'nda oyunculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 28 Mayıs Perşembe günü yapılan 4. testleri neticesinde tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir." denildi.

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