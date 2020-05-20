Kasımpaşa'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Kasımpaşa Kulübü bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Haber; AA
Kasımpaşa'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
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20 Mayıs 2020 20:32
Kasımpaşa Kulübü bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 20 Mayıs Çarşamba günü yapılan 3. testleri neticesinde daha önce pozitif sonuç bulunan 2 futbolcu da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir." denildi.

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