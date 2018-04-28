Kasımpaşa'da isyan! ''Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı yok''

Kasımpaşa forması giyen Olivier Veigneau, Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Olivier Veigneau, hakeme tepki gösterirken, 3. golde topun çizgiyi geçtiğini dile getirdi.
Veigneau ikinci yarının bir tiyatro gibi olduğunu söylerken ''Bugün 4 gol yemeyi hak etmedik. İlk yarıda kaleye gelen ilk şutları gol oldu. İkinci yarıda beraberlik golünü bulduk. Ancak beraberlik golünden sonra bir tiyatro gibiydi. İkinci golde top bana çarptıktan sonra bir müdahale yapma şansım olmadı. Üçüncü golde de top çizgiyi geçmişti. Fenerbahçe'nin böyle yardımlar alarak kazanmaya ihtiyacı olmadığını düşünüyorum'' dedi.
Şener'in golünde yerde kaldığı pozisyon hatırlatılan Veigneau, aynısının rakip kalede kendisine olsa durup durmayacağının sorulması üzerine ''Oyuncuyla ilgili bir durum değil, oyuncunun durmasını gerektiren bir durum değil. Hakem oyunu durdurmalıydı. Şener'in değil, hakemin oyunu durdurması gerekirdi. Bununla ilgili bir kural var mı bilmiyorum'' dedi.
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Olivier Veigneau, hakeme tepki gösterirken, 3. golde topun çizgiyi geçtiğini dile getirdi.
Veigneau ikinci yarının bir tiyatro gibi olduğunu söylerken ''Bugün 4 gol yemeyi hak etmedik. İlk yarıda kaleye gelen ilk şutları gol oldu. İkinci yarıda beraberlik golünü bulduk. Ancak beraberlik golünden sonra bir tiyatro gibiydi. İkinci golde top bana çarptıktan sonra bir müdahale yapma şansım olmadı. Üçüncü golde de top çizgiyi geçmişti. Fenerbahçe'nin böyle yardımlar alarak kazanmaya ihtiyacı olmadığını düşünüyorum'' dedi.
Şener'in golünde yerde kaldığı pozisyon hatırlatılan Veigneau, aynısının rakip kalede kendisine olsa durup durmayacağının sorulması üzerine ''Oyuncuyla ilgili bir durum değil, oyuncunun durmasını gerektiren bir durum değil. Hakem oyunu durdurmalıydı. Şener'in değil, hakemin oyunu durdurması gerekirdi. Bununla ilgili bir kural var mı bilmiyorum'' dedi.
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