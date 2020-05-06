Kasımpaşa'da hazırlıklar devam ediyor

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
Kasımpaşa'da hazırlıklar devam ediyor
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06 Mayıs 2020 20:26
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının sıkıca uygulandığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Hijyenle ilgili tüm uyarıların dikkate alındığı idman, pas ve pozisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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