Kasımpaşa'da Fode Koita hala anlaşmadı

Kasımpaşa'da Ocak ayında kadro dışı bırakılan Fode Koita, Konyaspor maçıyla birlikte formasına kavuştu.

, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'da Fode Koita hala anlaşmadı
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17 Mart 2021 13:01
Fode Koita
Fode Koita
Kasımpaşa
Sezon başında Beşiktaş'a gitmek isteyen ve Kasımpaşa'da Ocak ayında kadro dışı bırakılan Fode Koita, Konyaspor maçıyla birlikte formasına kavuştu.

Sözleşme yenilemediği gerekçesiyle Ocak ayında kadro dışı bırakılan Koita sezon sonuna kadar takımının formasını giyecek. Tecrübeli forvetle yapılan görüşmelerde yeni kontrat konusunda hala anlaşılmış değil. Oyuncunun menajeriyle son bir görüşme daha yapılacak.



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