Kasımpaşa'da Fode Koita hala anlaşmadı

Sezon başında Beşiktaş'a gitmek isteyen ve Kasımpaşa'da Ocak ayında kadro dışı bırakılan Fode Koita, Konyaspor maçıyla birlikte formasına kavuştu.



Sözleşme yenilemediği gerekçesiyle Ocak ayında kadro dışı bırakılan Koita sezon sonuna kadar takımının formasını giyecek. Tecrübeli forvetle yapılan görüşmelerde yeni kontrat konusunda hala anlaşılmış değil. Oyuncunun menajeriyle son bir görüşme daha yapılacak.



