Kasımpaşa'da Azad Toptik ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa, 21 yaşındaki futbolcu Azad Toptik'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa'da Azad Toptik ile yollar ayrıldı
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20 Ocak 2021 16:35
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 21 yaşındaki futbolcu Azad Toptik'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Azad Toptik ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa'nın 2018-2019 sezonu devre arasında Stuttgart'ın rezerv takımından transfer ettiği Toptik, bugüne kadar 2'si Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçta süre aldı.



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