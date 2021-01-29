Kasımpaşa'da ayrılık: Alan Carius

Tuzlaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Kasımpaşa'dan transfer edilen 23 yaşındaki Lima ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Açıklamada, "Bu sezon çıktığı maçlarda 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyen Alan Lima'ya Tuzlaspor'da başarılar diliyoruz." denildi.





Kasımpaşa'da Brezilyalı futbolcu Alan Lima Carius'un sözleşmesi feshedildi.Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Alan Lima Carius'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Brezilyalı futbolcu Alan Lima'yı kadrosuna dahil etti.