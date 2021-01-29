Kasımpaşa'da ayrılık: Alan Carius

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Brezilyalı futbolcu Alan Lima Carius ile yollar ayrıldı

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa'da ayrılık: Alan Carius
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29 Ocak 2021 14:58
Kasımpaşa'da Brezilyalı futbolcu Alan Lima Carius'un sözleşmesi feshedildi.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Alan Lima Carius'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Tuzlaspor Alan Lima'yı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Brezilyalı futbolcu Alan Lima'yı kadrosuna dahil etti.

Tuzlaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Kasımpaşa'dan transfer edilen 23 yaşındaki Lima ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu sezon çıktığı maçlarda 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyen Alan Lima'ya Tuzlaspor'da başarılar diliyoruz." denildi.



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