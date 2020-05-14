Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı

Haber; AA
Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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14 Mayıs 2020 14:54
Kasımpaşa Kulübü, futbolcular, teknik ekip ve çalışanlara yapılan testler sonucunda iki kişi futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcuların takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandı.

İşte resmi açıklama

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