Kasımpaşa, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'a konuk oluyor. Lacivert-Beyazlılar 8 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kasımpaşa, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2020 13:56
Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında 9 Temmuz günü Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 8 maçta mağlup olmadı. Bu müsabakaların 6'sını kazanan ve 2'sinde berabere kalan lacivert-beyazlı ekip, hanesine 20 puan yazdırdı. Süper Lig'de kritik haftalar öncesi topladığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşan İstanbul temsilcisi, 31. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi.

Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Zvonimir Sarlija ile kırmızı kart cezalısı Florent Hadergjonaj, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için