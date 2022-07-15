Kasımpaşa yeni golcüsünü buldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, forvet arayışlarını Kamerunlu golcü Stephane Bahoken ile sonlandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa yeni golcüsünü buldu
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15 Temmuz 2022 21:44
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kamerunlu golcü Stephane Bahoken'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Bahoken'in, Kemerburgaz tesislerinde gerçekleştirilen ve sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Bahoken son olarak Fransız ekibi Angers forması giydi.

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