Kasımpaşa, yeni golcüsünü açıkladı

Kasımpaşa, Belçikalı santrfor Julien Ngoy'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa, yeni golcüsünü açıkladı
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11 Eylül 2023 22:53
Son güncelleme 11 Eylül 2023 23:14
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçikalı santrfor Julien Ngoy'u transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Ngoy, son olarak Belçika'da Mechelen forması giyiyordu.

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