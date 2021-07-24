Kasımpaşa'ya Hollanda'dan yıldız geldi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transferde dikkat çeken bir takviyeye imza attı. Paşa, Feyenoord'un 30 yaşındaki Hollandalı golcüsü Nicolai Jörgensen'i kadrosuna kattı.
Kasımpaşa, tecrübeli forvetle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Daha önce Galatasaray ile de adı anılan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 29 maça çıkarken 5 kez ağları sarstı.
Kasımpaşa, tecrübeli forvetle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Daha önce Galatasaray ile de adı anılan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 29 maça çıkarken 5 kez ağları sarstı.