Kasımpaşa'ya Hollanda'dan yıldız geldi

Kasımpaşa, Feyenoord'un 30 yaşındaki Danimarkalı golcüsü Nikolai Jörgensen'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Kasımpaşa'ya Hollanda'dan yıldız geldi
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24 Temmuz 2021 18:08
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transferde dikkat çeken bir takviyeye imza attı. Paşa, Feyenoord'un 30 yaşındaki Hollandalı golcüsü Nicolai Jörgensen'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, tecrübeli forvetle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Daha önce Galatasaray ile de adı anılan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 29 maça çıkarken 5 kez ağları sarstı.

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