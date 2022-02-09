Kasımpaşa'ya Belçika'dan yıldız golcü: Muleka!

Kasımpaşa, Standard Liege'den Jackson Muleka'yı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'ya Belçika'dan yıldız golcü: Muleka!
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09 Şubat 2022 00:16
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Belçika temsilcisi Standard Liege'den hücum oyuncusu Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demokratik Kongolu futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sözleşme imzaladı. İmza töreninde sportif direktör Emir Saraç da yer aldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını 12 kez terleten ve 3 kez gol sevinci yaşayan 22 yaşındaki santrfor, bu sezon Belçika Ligi'nde ise 19 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

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