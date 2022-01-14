Kasımpaşa'ya Belçika'dan takviye: Mamadou Fall

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 30 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Mamadou Fall ile sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Charleroi'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall, Kasımpaşa'mızda!" ifadesi kullanıldı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Charleroi'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall, Kasımpaşa'mızda!" ifadesi kullanıldı.