Kasımpaşa'ya Belçika'dan takviye: Mamadou Fall

Kasımpaşa, 30 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Mamadou Fall'ı renklerine bağladı.

Haber; Sporx.com
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Kasımpaşa'ya Belçika'dan takviye: Mamadou Fall
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14 Ocak 2022 15:17
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 30 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Mamadou Fall ile sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Charleroi'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall, Kasımpaşa'mızda!" ifadesi kullanıldı.



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