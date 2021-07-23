Kasımpaşa Valentin Eysseric'i transfer etti

Kasımpaşa, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina takımının 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Valentin Eysseric ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Sağlık sponsorumuz Florya Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Sağlık sponsorumuz Florya Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.