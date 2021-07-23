Kasımpaşa Valentin Eysseric'i transfer etti

Kasımpaşa, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan Valentin Eysseric'i kadrosuna kattı.

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Kasımpaşa Valentin Eysseric'i transfer etti
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23 Temmuz 2021 13:21
Kasımpaşa, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina takımının 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Valentin Eysseric ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Sağlık sponsorumuz Florya Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.


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