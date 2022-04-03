Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu'nun takımı Kasımpaşa ile Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK kozlarını paylaştı.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa, 2-1'lik skorla kazandı



Kasımpaşa'da Hajradinovic, 22. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, konuk ekip Papy Djilobodji'nin 35. dakikada attığı golle öne geçti. 41'de Jackson Muleka eşitliği getiren isim oldu. Gaziantep'te 65'te Papy Djilobodji de kırmızı kart görürken iki takım da sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi takım, 90+7'de kazanılan penaltıda Hadergjonaj'ın golüyle galip geldi.



Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 41'e yükseltti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. Gaziantep FK ise 40 puanda kaldı



Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Karagümrük deplasmanına gidecek. Gaziantep FK sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Djilobodji, Trabzonspor'a karşı oynayamayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



16. dakikada Sagal'ın soldan ortasında penaltı noktası civarında yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.



22. dakikada Kasımpaşa sahada 10 kişi kaldı. Yarı alana yakın bir bölgede Doğan Erdoğan, Hajradinovic ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Hajradinovic'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.



35. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağdan Furkan Soyalp'in kullandığı kornerde ceza sahasında Figueiredo'nun kafayla ön direğe doğru çevirdiği topa Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



41. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağdan Hadergjonaj'ın ortasında penaltı noktası civarından Umut Bozok'un gelişine şutunda top, kaleci Günay Güvenç'ten sekti. Altıpas üzerinde boşta kalan topa rakibinden önce müdahale eden Muleka'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1



İlk yarı, 1-1 tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada ceza sahası içinde Aabid'in sol ayakla şutunda, top üstten auta gitti.



60. dakikada sağdan Eysseric'in ortasında penaltı noktası civarından Muleka'nın uçarak kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka direk dibinden auta çıktı.



83. dakikada sol taraftan Mabil'in kullandığı köşe atışında arka direkte topu kontrol eden Tarkan Serbest'in şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.



87. dakikada Mabil'in kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Spajic'in arka direğe kafa vuruşunda savunma, topu çizgiden çıkardı.



90+4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fall'un ortasında ceza sahası içinde Halil İbrahim Pehlivan'a çarpan top dışarı çıktı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, önce korneri gösterdi, daha sonra VAR'dan uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, Halil İbrahim Pehlivan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 90+7. dakikada Hadergjonaj'ın penaltı vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1



Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele 2-1 Kasımpaşa üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Cevdet Kömürcüoğlu



Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aabid (Dk. 80 Doğucan Haspolat), Spajic, Ouannes (Dk. 80 Mabil), Tarkan Serbest, Muleka, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet Engin (Dk. 68 Eren Elmalı), Umut Bozok (Dk. 59 Fall)



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker (Dk. 46 Halil İbrahim Pehlivan), Tosca, Furkan Soyalp (Dk. 61 Maxim), Recep Niyaz (Dk. 61 Messaoudi), Kitsiou, Doğan Erdoğan, Sagal (Dk. 73 Ertuğrul Ersoy), Figueiredo (Dk. 84 Vetrih), Muhammet Demir



Goller: Dk. 35 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 41 Muleka, Dk. 90+7 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Kasımpaşa)



Kırmızı kartlar: Dk. 22 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 65 Djilobodji (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 20 Tarkan Serbest, Dk. 61 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 24 Caulker, Dk. 65 Kitsiou, Dk. 68 Messaoudi (Gaziantep FK)









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