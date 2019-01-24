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Kasımpaşa uzatmada 10 kişiyle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, uzatma dakikaları sonunda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Kasımpaşa uzatmada 10 kişiyle turladı!
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24 Ocak 2019 20:40
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

0-0'lık ilk maçın rövanşında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi ve uzatmalara taşındı. Uzatma dakikalarında golü bulan Kasımpaşa, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol, 113. dakikada Tarkan Serbest'ten geldi. Öte yandan Kasımpaşa'da Jouse Sa, 59. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve ev sahibi ekip karşılaşmayı uzun süre 10 kişi sürdürmesine rağmen turu kapmayı başardı.

 

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