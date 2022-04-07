Kasımpaşa, Umut Bozuk için 5 milyon euro istiyor

Adı şimdiden Süper Lig'in devleriyle anılan Umut Bozok'un opsiyonunu kullanan İstanbul ekibi, talipleri bekliyor.

Haber; Fanatik
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Kasımpaşa, Umut Bozuk için 5 milyon euro istiyor
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07 Nisan 2022 13:31
Eren Derdiyok, Koita, Diagne, Thiam gibi golcülerden üst düzey fayda alarak Süper Lig 'in devlerine satan Kasımpaşa'da bu kez gözde olan isim Umut Bozok oldu. Sezon başında Fransa'dan transfer edilen gurbetçi forvet tam 14 kez fileleri havalandırıp tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yerli sayısının artacağı gelecek sezonu planlamaya başlayan birçok kulübün şimdiden radarına giren oyuncunun opsiyonu da kullanıldı.

Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma kazandırılan Umut Bozok'un bonservisini de alan Paşa artık talipleri bekliyor. Lacivert-Beyazlılar, daha önce Trezeguet'yi de aynı şekilde satmıştı.

Umut için de belirlenen bonservis bedelinin en az 5 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

 

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