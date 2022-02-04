Kasımpaşa, Tunay Torun'u renklerine bağladı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, eski futbolcusu Tunay Torun'u transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kasımpaşa, Tunay Torun'u renklerine bağladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2022 15:35
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, eski futbolcusu Tunay Torun'u kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tunay Torun, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta görev yaptı. Tunay, 2014-2017 yıllarında da Kasımpaşa'da forma giymişti.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.