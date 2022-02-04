Kasımpaşa, Tunay Torun'u renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, eski futbolcusu Tunay Torun'u kadrosuna kattı.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.



Tunay Torun, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta görev yaptı. Tunay, 2014-2017 yıllarında da Kasımpaşa'da forma giymişti.









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