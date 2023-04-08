Kasımpaşa - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Ligde Yukatel Kayserispor'a sahasında 4-3 yenilen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da MKE Ankaragücü'ne elenen Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Kasımpaşa önünde "dur" demeye çalışacak.İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.Kasımpaşa'da Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.Trabzonspor'da Dorukhan ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan maç kadrosuna Lahtimi ve Trezeguet de eklenmedi.: Günay; Fabiano, Donk, Papy, Yasin; Aytaç, Eysseric; Mounir, Eyhsseric, Gholizadeh; Fall.: Uğurcan; Peres, Bartra, Denswil, Eren; Siopis; Markovic, Bakasetas, Abdülkadir, Visca; Maxi Gomez.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenmesinin ardından teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşmasına futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak.Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıkacak. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.Bu sezon aldığı sonuçlarla istikrarsız bir performans ortaya koyan ve 3 kez teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi.Trabzonspor bu karşılaşmaların 13'ünü kazanırken Kasımkpaşa ise 6 galibiyet aldı, 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Kasımpaşa 33, Trabzonspor ise 47 gol kaydetti.