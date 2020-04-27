Kasımpaşa, tesislerde antrenmanlara başladı

Kasımpaşalı futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak ilk çalışmayı yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
Kasımpaşa, tesislerde antrenmanlara başladı
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27 Nisan 2020 21:51
Kasımpaşa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Süper Lig'de ertelenen maçların ardından antrenmanlara yeniden başladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kovid-19 salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından futbol takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki idmanda futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalıştı.

Hijyenle ilgili bütün uyarıları dikkate alan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Lacivert-beyazlılar, dayanıklılık çalışmalarının ardından pas çalışmaları ile günü tamamladı.

Lacivert-beyazlılar, tam kadro çalıştı.

Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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